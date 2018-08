O presidente do Sindicato de Hotelaria do Centro denunciou hoje que as entidades patronais da região “continuam resistentes” à aplicação dos contratos coletivos de trabalho e à atualização dos salários, assim como aos dias de descanso dos trabalhadores.

“Detetámos alguma, continuada, resistência das entidades patronais para aplicar os contratos coletivos de trabalho e quando chegamos e dizemos que os novos salários já estão publicados e são lei, neste momento, há sempre uma animosidade por parte dos patrões no sentido de aceitar que são direitos que têm de aplicar, porque a lei assim o determina”, disse António Baião.

Em conferência de imprensa, após uma ronda por várias empresas no distrito de Viseu, o sindicalista referiu que têm feito “um esforço muito grande” junto das entidades patronais “para que se garantam os dois dias de descanso semanal obrigatórios” para todos os trabalhadores.

"Reivindicações que precisam de ser ouvidas", segundo António Baião, para que os profissionais se possam “fidelizar no setor ou mesmo para que não vão para o estrangeiro, porque o turismo está a crescer e precisa de profissionais qualificados para melhorar a qualidade do serviço prestado” aos clientes.

“Outra situação que os trabalhadores denunciam é o não pagamento do trabalho extraordinário. Trabalham mais do que as 40 horas semanais, mas não lhes é pago”, denunciou.

António Baião referiu ainda que “os trabalhadores têm direito a que lhes seja pago o trabalho em dia feriado e o trabalho em dia de descanso semanal também é pago a 200% e o que acontece é que se troca o dia por dia, altera-se o dia de descanso semanal dos trabalhadores sem olhar que os trabalhadores têm família e vida própria”.

Questionado pela agência Lusa sobre o número de queixas feitas pelos trabalhadores, António Baião disse que o sindicato “não tem esse dado quantificado”, mas na relação existente com a Autoridade para as Condições de Trabalho “existem diariamente trabalhadores que chegam com problemas para resolver” com a entidade patronal.

“O trabalhador necessita do seu trabalho e é quase em limite, quase na altura de se despedir da empresa que vem lamentar-se e reclamar os seus direitos, porque existe o medo no setor da hotelaria e restauração, sobretudo mais na restauração, porque o trabalhador tem receio, precisa de ganhar aquele salário, tem os seus filhos e os seus encargos para pagar”, explicou.

Segundo o dirigente sindical, no distrito de Viseu “há quatro ou cinco focos de maior fluxo turístico” e é aí que o sindicato tem estado mais vigilante, como é o caso de São Pedro do Sul, “onde tem sido dada alguma atenção regular, sobretudo às unidades hoteleiras, onde existem de vez em quando alguns problemas que se vão atalhando”.

António Baião admitiu ainda que, sendo Viseu um distrito do interior, acaba por “haver mais facilidade de chegar à fala com os patrões, porque também não há unidades de grandes grupos económicos”.