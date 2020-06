“A ASPL não tem dúvidas que as aulas deveriam ocorrer presencialmente, com a constituição das turmas em número reduzido, por forma a acautelar o devido distanciamento físico dentro e fora das salas de aula”, escrevem em comunicado.

A associação que representa os professores licenciados foi uma das ouvidas na quinta-feira pelo Ministério da Educação, a quem alertaram para a necessidade de planear o próximo ano letivo atendendo a diferentes cenários, caso o ensino presencial não possa ser assegurado devido à pandemia da covid-19.

Em comunicado, a ASPL lamenta ainda que a Assembleia da República tenha rejeitado, na quarta-feira, o projeto de lei do BE para reduzir o número de alunos por turma devido à pandemia.

O diploma foi rejeitado com os votos contra de PS, PSD, CDS-PP e Chega, a abstenção da Iniciativa Liberal e da deputada não inscrita Joacine Katar Moreira, e os votos a favor do BE, PCP, PAN e PEV.