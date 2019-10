A fonte do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) adiantou à Lusa que “dos oito voos previstos para esta manhã apenas se realizaram três, sendo que um deles é um voo obrigatório” de “serviços mínimos”.

O SNPVAC apresentou à companhia aérea açoriana um pré-aviso de greve para hoje, sábado, domingo e segunda-feira.

Contactado pela Lusa, o porta-voz da SATA adiantou que, devido à greve, “já foram hoje canceladas as ligações Ponta Delgada/Praia (Cabo Verde)/Ponta Delgada, Lisboa/Ponta Delgada e Lisboa/Terceira/Lisboa”.

António Portugal, garantiu, no entanto, que “os passageiros destas ligações canceladas estão a ser reencaminhados em outros voos da companhia aérea açoriana e de outras companhias”, salientando ainda que “alguns voos programados estão sendo efetuados”.

O porta-voz da SATA disse ainda que, “ao final do dia de hoje”, a companhia “fará um balanço dos voos e passageiros afetados”.

Na sequência do pré-aviso de greve, a SATA Internacional-Azores Airlines acionou o seu plano de contingência, referindo que a paralisação poderá afetar as ligações áreas com atrasos ou cancelamentos.