“A epidemia de covid-19 continua descontrolada na região de Lisboa e Vale do Tejo [LVT]. Desde o início desta epidemia que não houve por parte da autoridade de saúde regional uma estratégia” com vista ao seu controlo, afirma o secretário-geral do SIM num ofício enviado à ministra da Saúde, ao Presidente da República, ao primeiro-ministro e aos presidentes da Administração Regional de Saúde e ao delegado de saúde regional de LVT.

Portugal é o segundo país da União Europeia com mais novos casos nos últimos 14 dias, sendo que mais de 90% são na região de Lisboa e Vale do Tejo, onde na última semana foram identificados quase 2.000 infetados, observa.

Segundo Roque da Cunha, há “centenas de doentes” com covid-19 por contactar, “ainda com inquérito epidemiológico por realizar”, desconhecendo-se assim os respetivos contactos.

“Daí que estes números poderão ser a ponta do iceberg de um gravíssimo problema de saúde pública”, salienta na carta, em que saúda a criação do gabinete de intervenção nomeado pelo Governo, “face ao descontrolo da situação na região de Lisboa e Vale do Tejo”, afirmando que “apenas peca por ser tardia”.

“Com essa medida, foi dada razão aos sucessivos alertas do SIM (não raras vezes acusados de alarmistas), ao mesmo tempo que tem sido visível o trabalho realizado nas demais ARS - face à displicência e desatenção da Administração Regional de Saúde e da Autoridade de Saúde Regional de LVT”, sublinha no ofício.

Para o SIM, o “mais preocupante” é o aumento de mais de 20% nos internamentos hospitalares e nos cuidados intensivos”.