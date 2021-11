De acordo com um comunicado divulgado no 'site' oficial daquele sindicato, “o CENA-STE, de forma a garantir a possibilidade de participação de todos os trabalhadores do Setor das Artes de Espetáculos, do Audiovisual e dos Músicos na Manifestação Nacional do próximo dia 20 de Novembro, emitiu um pré-aviso de greve para esse mesmo dia”.

A greve, referente “a todo o trabalho, em todos os turnos, em território nacional”, abrange “todos os trabalhadores do setor dos espetáculos e do audiovisual, independentemente da sua filiação sindical, das funções que desempenhem e do seu vínculo”.

A CGTP convocou uma manifestação nacional, em 20 de novembro, em Lisboa, pelo aumento geral dos salários, a erradicação da precariedade, a redução do horário de trabalho e em defesa da contratação coletiva.

A decisão, tomada pelo Conselho Nacional da CGTP-IN, em outubro, teve em conta “o crescendo das lutas em todos os setores e a urgência de dar respostas aos problemas dos trabalhadores e do país”.

“Este será um momento de grande importância, em que os trabalhadores de todos os setores de atividade trarão à rua as suas reivindicações concretas, em luta pela melhoria das suas condições de vida e de trabalho, exigindo a valorização do trabalho e dos trabalhadores e uma política que garanta um futuro melhor num país desenvolvido que dignifique quem trabalha e produz a riqueza”, considerou o Conselho Nacional na resolução aprovada.