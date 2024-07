O italiano Jannik Sinner, líder do ranking mundial de ténis, eliminou hoje o sérvio Miomir Kecmanovic, 52.º do mundo, em três sets e avançou para os oitavos de final do terceiro Grand Slam do ano, em Wimbledon.

Sinner, semifinalista na relva londrina em 2023 e vencedor do Open da Austrália já este ano, venceu em três sets, por 6-1, 6-4 e 6-2, em uma hora e 38 minutos. O número um do mundo vai defrontar o vencedor do embate da terceira ronda entre o norte-americano Ben Shelton, 14.º do ranking, e o canadiano Denis Shapovalov, 121.º da hierarquia.