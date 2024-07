Na decisão por grandes penalidades, João Félix falhou para Portugal, tendo depois Hernández marcado para a França, dando assim o apuramento francês para as meias-finais do Euro2024.

Após 90 minutos, empate a zero, o que leva assim ao segundo jogo em que Portugal vai a prolongamento, depois do encontro contra a Eslovénia. No prolongamento, após a primeira parte, tudo igual, com nenhuma das equipas a encontrar as redes dos adversários. No final do prolongamento, Nuno Mendes poderia ter marcado, mas o remate foi parar ao pé direito de Nuno Mendes, esquerdino de natureza, chutando de forma fraca para a defesa do guarda-redes francês.

Nos minutos iniciais, a seleção portuguesa pressionou os franceses, tendo alguma aproximações à baliza do guarda-redes francês.

Pela primeira vez, com Cristiano Ronaldo em campo, Bruno Fernandes bateu um livre, tendo o português falhado o alvo, ao minuto 40 do encontro. Na primeira parte, principalmente pelo lado esquerdo, Rafael Leão criou várias situações de vantagem para a seleção das 'quinas'.

Na segunda parte do encontro, a França iniciou numa pressão mais alta contra Portugal, tendo criado algumas dificuldades à defesa portuguesa. Portugal, por intermédio de Bruno Fernandes esteve muito perto do golo.

Esta é a terceira vez consecutiva que as duas seleções se enfrentam em Europeus, uma vez que depois da final de Paris, em 2016, Portugal e França também se defrontaram no Euro2020, disputado em 2021 devido à pandemia de covid-19, então na fase de grupos, com o jogo a terminar com um empate 2-2.

Portugal chegou aos quartos de final depois de vencer o Grupo F, com triunfos frente a República Checa (2-1) e Turquia (3-0) e derrota frente à Geórgia (2-0), eliminando depois a Eslovénia nos oitavos de final, num jogo decidido nas grandes penalidades (3-0) depois no 0-0 no final do prolongamento.

Também hoje a Espanha derrotou a Alemanha no primeiro jogo dos quartos de final, apurando-se assim para as meias-finais, deixando a anfitriã para trás. A França tem agora encontro marcado para terça-feira, pelas 21:00 locais (20:00 em Portugal Continental), no Allianz Arena, em Munique.