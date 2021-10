A convocação da grave parte do Sindicato Independente dos Médicos (SIM) e da Federação Nacional dos Médicos (FNAM) que estiveram reunidos esta quarta-feira em Coimbra.

"A situação a que chegou o SNS e o nível a que estão a ser sujeitos em termos de condições de trabalho dos médicos são insustentáveis, sendo que as propostas em relação ao Orçamento do Estado para os médicos e SNS são de tal modo insuficientes que mal merecem a nossa consideração", disse aos jornalistas o presidente da FNAM, Noel Carrilho, no final de uma reunião dos dois sindicatos.

Segundo o secretário-geral do SIM, Roque da Cunha, a greve tem como objetivo fundamental "exigir o financiamento do SNS e passar das palavras aos atos, já que é evidente um pouco por todo o país que os médicos, apesar de todos os esforços feitos, não conseguem aguentar mais".

O anúncio é feito depois de várias notícias sobre a falta de médicos em hospitais terem vindo a público nos últimos dias e após os adornos do Orçamento do Estado (OE) para a saúde serem apresentados.

De acordo com uma nota publicada com a data de ontem no seu site, o SIM apelida o OE de "armadilha" e classifica o documento como sendo "inaceitável". Mais, acusa o Governo de "não gostar dos médicos" e seus representantes.

"Este Governo não gosta dos médicos e dos seus sindicatos. Contorna a lei e a negociação colectiva, tentando ver aprovado anualmente na Lei de Orçamento de Estado o que deveria ser alvo de negociação e consenso mínimo", pode ler-se.

A estrutura acusa o Governo de levar a cabo "alguns malabarismos" que visam resolver "a falta de recursos humanos médicos a vários níveis", mas que na verdade não são mais do que "ideias peregrinas, roçando a ilegalidade e condenadas inevitavelmente ao fracasso".

Entre várias críticas, está a alínea do OE que contempla o trabalho suplementar prestado por trabalhadores médicos nas urgências das unidades do Serviço Nacional de Saúde (SNS), a ter início a partir das 250 horas anuais.