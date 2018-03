Os 46 camiões com ajuda médica e alimentos para cerca de 27.500 pessoas, segundo o Departamento de Coordenação dos Assuntos Humanitários da ONU (OCHA), são o primeiro comboio humanitário a entrar no enclave desde o lançamento, a 18 de fevereiro, da operação militar do regime que já matou mais de 700 civis, de acordo com uma organização não-governamental.

“A distribuição de assistência é um primeiro passo positivo para reduzir o sofrimento dos civis na zona”, disse à agência noticiosa EFE num correio eletrónico a porta-voz do Comité Internacional da Cruz Vermelha (CICV) na Síria, Ingy Sedky.

O comboio, fretado pela ONU, pelo CICV e pelo Crescente Vermelho sírio, “entrou em Douma, na Ghouta oriental”, indicou o OCHA numa mensagem na rede social Twitter. Douma é a principal cidade do feudo rebelde.