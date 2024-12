A direção central do partido decidiu “suspender todas as atividades do partido (…) até nova ordem” e “entregar todos os equipamentos, veículos e armas” ao Ministério do Interior, declarou o secretário-geral adjunto do partido, Ibrahim al-Hadid, em comunicado.

Além disso, “todos os bens e verbas do partido serão colocados sob a supervisão do Ministério das Finanças, e os seus juros serão depositados no Banco Central da Síria”, acrescentou.