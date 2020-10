"O Instituto Português do Mar e da Atmosfera informa que no dia 22-10-2020 pelas 11:42 (hora local) foi registado nas estações da Rede Sísmica do Continente, um sismo de magnitude 3.7 (Richter) e cujo epicentro se localizou a cerca de 35 km a Oeste-Noroeste do Cabo Mondego", lê-se numa nota publicada pelo IPMA.

De acordo com o instituto, o abalo chegou mesmo a ser sentido nos concelhos de Coimbra, Condeixa-a-Nova e Porto, tendo registado a máxima intensidade no concelho de Mira.

A informação do IPMA corresponde a vários relatos nas redes sociais, onde várias pessoas confirmaram ter sentido o abalo.