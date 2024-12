O sismo foi registado às 13h29 desta sexta-feira segundo o site do IPMA (Instituto Português do Mar e da Atmosfera).

Em comunicado, o instituto refere, em comunicado, que o epicentro se localizou a cerca de 12 km a Norte-Nordeste de Vendas Novas e que até ao momento não terá causado danos pessoais ou materiais.

Foi sentido com intensidade máxima III/IV (escala de Mercalli modificada) no concelho de Montemor-o-Novo (Évora). Foi ainda sentido com menor intensidade nos concelhos de Mora, Redondo, Vendas Novas (Évora), Leiria (Leiria), Arruda dos Vinhos, Cascais (Lisboa) e Coruche (Santarém).