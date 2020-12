Segundo a agência meteorológica do Japão, o terremoto ocorreu às 4:19 da tarde, horário local (07:19 GMT), na costa litoral de Iwate, registando-se o epicentro a 50 quilómetros da superfície.

A intensidade na área mais afetada chegou a 5 (variação inferior), de acordo com a escala do Japão, que tem no máximo 7.

Segundo a agência meteorológica do Japão, não há risco de desencadeamento de tsunami.

Na última semana, o Japão registou três sismos com magnitude 5 ou superior, embora o de hoje tenha sido o mais forte.