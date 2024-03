O abalo foi sentido às 21:24 de sábado (22:24 em Lisboa) e teve epicentro perto de Serreta, disse o IPMA num comunicado.

“De acordo com a informação disponível até ao momento, não causou danos pessoais ou materiais e foi sentido com intensidade máxima II (escala de Mercalli modificada) na freguesia de São Bartolomeu de Regatos (concelho de Angra do Heroísmo)”, acrescentou o IPMA.

O Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores referiu que este evento está inserido “na crise sismovulcânica em curso na ilha Terceira desde junho de 2022”.

De acordo com a escala de Richter, os sismos são classificados segundo a sua magnitude como micro (menos de 2,0), muito pequenos (2,0-2,9), pequenos (3,0-3,9), ligeiros (4,0-4,9), moderados (5,0-5,9), fortes (6,0-6,9), grandes (7,0-7,9), importantes (8,0-8,9), excecionais (9,0-9,9) e extremos (quando superior a 10).

A escala de Mercalli Modificada mede os “graus de intensidade e respetiva descrição”.

Com uma intensidade II, considerada muito fraca, o abalo é sentido “pelas pessoas em repouso nos andares elevados de edifícios ou favoravelmente colocadas dentro de casa”, indica o IPMA na sua página.