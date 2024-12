"O Instituto Português do Mar e da Atmosfera informa que no dia 18-12-2024 pelas 08h19 (hora local) foi registado nas

estações da Rede Sísmica do Continente, um sismo de magnitude 2.2 (Richter) e cujo epicentro se localizou próximo de

Montemor-o-Novo", é referido em comunicado.

Segundo o IPMA, "este sismo, de acordo com a informação disponível até ao momento, não causou danos pessoais ou materiais e foi sentido com intensidade máxima III (escala de Mercalli modificada) no concelho de Montemor-o-Novo (Évora)".

"Se a situação o justificar serão emitidos novos comunicados", é ainda explicado.

Os sismos são classificados segundo a sua magnitude como micro (menos de 2,0), muito pequeno (2,0-2,9), pequeno (3,0-3,9), ligeiro (4,0-4,9), moderado (5,0-5,9), forte (6,0-6,9), grande (7,0-7,9), importante (8,0-8,9), excecional (9,0-9,9) e extremo (superior a 10).

Ao grau III na escala de Mercalli correspondem efeitos considerados fracos. “É sentido dentro de casa. Os objetos pendentes baloiçam. A vibração é semelhante à provocada pela passagem de veículos pesados”, descreve o IPMA.