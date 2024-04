Segundo o CIVISA, o abalo foi sentido às 09:41 locais (10:41 em Lisboa) e teve epicentro a cerca de quatro quilómetros a sul dos Altares.

“De acordo com a informação disponível até ao momento o sismo foi sentido com intensidade máxima IV (escala de Mercalli Modificada) nas freguesias dos Altares (concelho de Angra do Heroísmo) e Biscoitos (concelho de Praia da Vitória)”, referiu o CIVISA em comunicado.

O evento foi ainda sentido com intensidade III nas freguesias de Raminho (concelho de Angra do Heroísmo) e Quatro Ribeiras (concelho de Praia da Vitória).

O sismo “insere-se na crise sismovulcânica em curso na ilha Terceira desde junho de 2022”.

De acordo com a escala de Richter, os sismos são classificados segundo a sua magnitude como micro (menos de 2,0), muito pequenos (2,0-2,9), pequenos (3,0-3,9), ligeiros (4,0-4,9), moderados (5,0-5,9), fortes (6,0-6,9), grandes (7,0-7,9), importantes (8,0-8,9), excecionais (9,0-9,9) e extremos (quando superior a 10).

A escala de Mercalli Modificada mede os "graus de intensidade e respetiva descrição".

Com uma intensidade III, considerada fraca, o abalo é sentido dentro de casa e os objetos pendentes baloiçam, percecionando-se uma "vibração semelhante à provocada pela passagem de veículos pesados", revela o IPMA na sua página da Internet.

Quando há uma intensidade IV, considerada moderada, os carros estacionados balançam, as janelas, portas e loiças tremem e “os vidros e loiças chocam ou tilintam”, podendo as paredes ou estruturas de madeira ranger.