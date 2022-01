Segundo o Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA) o evento ocorreu às 01:16 horas locais (02:16 em Lisboa) “com epicentro a cerca de 17 quilómetros a Sul do Faial da Terra, ilha de São Miguel”.

“O sismo foi sentido com intensidade máxima IV (Escala de Mercalli Modificada) na freguesia de Povoação (concelho de Povoação). O evento foi ainda sentido com intensidade III nas freguesias de São Pedro e de Água d’Alto (concelho de Vila Franca do Campo), e intensidade II/III na freguesia de Livramento (concelho de Ponta Delgada)”, lê-se no comunicado.

O CIVISA “continua a acompanhar o evoluir da situação, emitindo novos comunicados caso necessário”, acrescenta.