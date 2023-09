Segundo o CIVISA, o sismo foi registado às 10:42 locais (11:42 em Lisboa) e teve epicentro a cerca de 38 quilómetros a lés-sudeste (ESE) de Água Retorta, na ilha de São Miguel.

“De acordo com a informação disponível até ao momento o sismo foi sentido com intensidade máxima IV (escala de Mercalli Modificada) nos concelhos de Povoação e Nordeste”, referiu a fonte em comunicado.

Segundo a escala de Richter, os sismos são classificados segundo a sua magnitude como micro (menos de 2,0), muito pequenos (2,0-2,9), pequenos (3,0-3,9), ligeiros (4,0-4,9), moderados (5,0-5,9), forte (6,0-6,9), grandes (7,0-7,9), importantes (8,0-8,9), excecionais (9,0-9,9) e extremos (quando superior a 10).

A escala de Mercalli Modificada mede os “graus de intensidade e respetiva descrição”.

Quando há uma intensidade IV, considerada moderada, os “carros estacionados balançam”, as “janelas, portas e loiças tremem” e “os vidros e loiças chocam ou tilintam”, podendo as paredes ou estruturas de madeira ranger, revela o Instituto do Mar e Atmosfera (IPMA) na sua página da Internet.