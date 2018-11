Um sismo de magnitude 5 na escala de Richter atingiu hoje o estado venezuelano de Trujillo, no oeste do país, mas as autoridades informaram que não há registo de vítimas ou danos.

De acordo com a Fundação Venezuelana de Investigações Sismológicas (Funvisis), o sismo foi sentido às 04:41 (20:41 em Lisboa), com epicentro localizado a oito quilómetros a sudoeste da capital de Trujillo. A organização pediu aos venezuelanos que permanecessem calmos e lembrou que “os terremotos não podem ser previstos”. “Temos de estar preparados para a ocorrência de um evento desta natureza (…) a prevenção é a chave”, escreveu a Funsivis na rede social Twitter. O tremor também foi sentido em estados vizinhos como Mérida, Zulia e Táchira, segundo a imprensa local. No passado dia 21 de agosto, um sismo de magnitude 6,9 na escala de Richter atingiu a costa norte do país, causando danos em várias estruturas.