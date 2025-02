Numa nota na rede social Facebook, a autarquia destacou que a maioria da população "adotou procedimentos de autoproteção" devido ao sismo sentido com intensidade 4,7 na escala de Richter, que ocorreu a uma profundidade de sete quilómetros a sudoeste do concelho do Seixal, mais concretamente no mar, a cerca de quatro quilómetros da costa atlântica.

A CMS informou ainda que no concelho existem oito pontos de encontro, identificados no Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil como locais de concentração e reencontro da população, caso necessite deslocar-se para uma área aberta e de risco reduzido.

Estes pontos de encontro estão localizados no Parque Urbano da Quinta da Marialva (para quem está em Corroios), no Parque das Galeguinhas e/ou no Parque do Fanqueiro (ambos na Amora), no Parque Urbano do Seixal (Seixal), no Largo da Junta de Freguesia da Aldeia de Paio Pires, no Parque Urbano da Torre da Marinha, no Jardim da Rua da Paz, em Pinhal de Frades, e no Parque infantil do Coreto (Fernão Ferro).

As medidas de proteção a adotar em caso de risco sísmico no concelho do Seixal estão disponíveis em https://tinyurl.com/2vb77zsj.

Um sismo de magnitude 4,7 na escala de Richter com epicentro a cerca de 14 quilómetros a oeste-sudoeste de Seixal, no distrito de Setúbal, foi registado hoje pela 13:24 nas estações da Rede Sísmica do Continente, revelou o IPMA.

Inicialmente, o Centro Sistemológico Euro-Mediterrânico indicou que o sismo tinha tido uma magnitude de 5,0 na escala da Richter.