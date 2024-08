O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) refere que o sismo aconteceu às 05h11 e teve uma magnitude de 5.3 na escala de Richter. O abalo aconteceu a 16 km de profundidade, com epicentro a 60 km a Oeste de Sines.

Por sua vez, o serviço geológico dos Estados Unidos, o USGS, estimou uma magnitude de 5,4 na escala de Richter e o Centro Sismológico Euro-Mediterrânico estimou o sismo como sendo de magnitude 5,1 na escala de Richter, com o epicentro a uma profundidade de cinco quilómetros.

"A localização do epicentro de um sismo é um processo físico e matemático complexo que depende do conjunto de dados, dos algoritmos e dos modelos de propagação das ondas sísmicas. Agências diferentes podem produzir resultados ligeiramente diferentes. Do mesmo modo, as determinações preliminares são habitualmente corrigidas posteriormente, pela integração de mais informação", refere o IPMA em comunicado.

"De acordo com a informação disponível, este sismo foi sentido, devendo em breve ser emitido novo comunicado com informação instrumental e macrosísmica atualizada", pode ainda ler-se. "Se a situação o justificar serão emitidos novos comunicados".

A Proteção Civil disse à Lusa ter recebido relatos de que o sismo tinha sido sentido em toda a zona metropolitana de Lisboa, incluindo a capital, mas também no distrito de Setúbal.