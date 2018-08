“A energia libertada pelos sismos, associando à magnitude, não tem nada de excecional para a zona. São sismos que foram percecionados pela população e com epicentro muito próximo de zonas habitadas, o que faz com que seja comunicada a ocorrência”, disse à Lusa, Fernando Carrilho, geofísico do Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

Um sismo de magnitude 2,9 na escala aberta de Richter com epicentro a cerca de quatro quilómetros de Vila Verde, no distrito de Braga, foi registado e sentido hoje.

Trata-se do terceiro abalo sentido esta semana na zona.

Fernando Carrilho explicou ainda que, no contexto de Portugal continental, há “10 a 20 sismos que são sentidos pela população num universo de 1.500/2.000 por ano” e que são registados pela rede de instrumentos que ocupa o território.

Segundo o especialista, os sismos de Vila Verde não estão inseridos nas zonas de maior risco no contexto de perigosidade sísmica, já que, adiantou, no norte e noroeste de Portugal a perigosidade é “baixa”, o que “não quer dizer que não ocorram sismos de tempos a tempos e que sejam sentidos”.

“As zonas de maior perigo sísmico são as zonas do Algarve e Lisboa e vale inferior do Tejo, onde o risco é mais elevado”, sublinhou.