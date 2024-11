Nas áreas devastadas pelas inundações da semana passada no sudeste da Espanha, as vítimas continuam indignadas com os líderes políticos, a quem culpam por subestimarem a gravidade da ameaça e pela má-gestão da ajuda subsequente à catastrofe que matou mais de duas centenas de pessoas.

Manifestações em Valência depois das inundações AFP