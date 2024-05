A seleção nacional de futebol é vista não só como uma das principais favoritas a vencer o Europeu de 2024, mas também como uma das com mais futuro pela frente. Daí que não seja de estranhar que um estudo, do Football Benchmark, tenha colocado 11 portugueses entre os 100 mais valiosos do mundo.

Portugal, refira-se, é apenas ultrapassado por França, que coloca 15 futebolistas nesta lista, e em igualdade com a seleção de Inglaterra.

Estes são os jogadores portugueses escolhidos: Rafael Leão, Rúben Dias, Bruno Fernandes, António Silva, Gonçalo Ramos, Bernardo Silva, João Félix, Diogo Jota, Nuno Mendes, Vitinha e Diogo Costa.