De acordo com informações divulgadas em grupos de Whatsapp e depois difundidas no Facebook, Instagram, Tiktok e X, existem mais de 400 vídeos gravados por Baltasar Ebang Engonga no seu gabinete.

Apelidado de 'Bello', Baltasar Ebang Engonga, é filho de Baltasar Engonga Edjo, atual presidente da Comissão da Comunidade Económica e Monetária da África Central e também sobrinho de Teodoro Obiang Nguema, Presidente da Guiné Equatorial. Até à última quarta-feira era o diretor da Agência Nacional de Investigação Financeira (ANIF) da Guiné Equatorial e, acima de tudo, visto como um dos possíveis sucessores de Obiang no poder. No entanto, este escândalo sexual poderá levar ao fim de um sonho para 'Bello'. Os vídeos, mais de 400, começaram a surgir depois do ex-dirigente ter sido detido por desvio de recursos públicos. Foram centenas os vídeos que começaram a surgir nas redes sociais, onde se vê este antigo alto dirigente da Guiné Equatorial a ter relações sexuais no seu gabinete, inclusive com mulheres de outros membros do governo. Obiang, de 82 anos, e líder da Guiné Equatorial, teve mesmo de tomar medidas quanto à divulgação destes vídeos, restringindo o acesso à internet naquele país e dando ordens "ao Ministério das Telecomunicações e Novas Tecnologias, às companhias telefónicas e ao organismo regulador das telecomunicações para encontrarem uma medida para travar a distribuição de vídeos pornográficos que estão a inundar as redes sociais na Guiné Equatorial" "proceder à suspensão imediata de todos os funcionários públicos que mantiveram relações sexuais nos gabinetes dos ministérios, uma vez que tal constitui uma violação flagrante do código de conduta e da lei sobre ética pública".