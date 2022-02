Este artigo é sobre Açores . Veja mais na secção Local

As direções das sociedades filarmónicas da ilha Terceira, nos Açores, admitem dificuldades no equilíbrio das contas devido ao cancelamento do Carnaval pelo segundo ano consecutivo, do Carnaval, notando que a festividade era a principal fonte de receita.

ANTÓNIO ARAÚJO/LUSA