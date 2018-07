O candidato Andrés Manuel Lopez Obrador alcançou este domingo uma vitória folgada nas eleições presidenciais no México, segundo sondagens realizadas à boca da urnas e que lhe dão mais de 40% dos votos.

José António Meade, candidato à Presidência do México pelo Partido Revolucionário Institucional, atualmente no poder, já reconheceu publicamente a derrota e desejou “o maior dos sucesso” a Lopez Obrador, que deverá garantir a primeira vitória histórica da esquerda naquele país.

Três institutos de sondagem projetam uma vitória de Andrés Manuel Lopez Obrador com mais de 40% dos votos. O diário El Financiero dá a Obrador 49% dos votos, contra 27% do jovem conservador Ricardo Anaya e 18% de José Antonio Meade.

Todas as assembleias de voto encerraram no México numas eleições em que foram chamados às urnas cerca de 89 milhões de cidadãos para eleger o Presidente do país e outros 3.400 cargos públicos, entre eles governadores de oito estados e o chefe de Governo da capital do país.

Os primeiros dados oficiais serão conhecidos pelas 23:00 no México (05:00 em Lisboa), a partir de uma amostra de 7.700 Assemblieas de voto, através do Instituto Nacional Eleitoral.

Ao longo do dia da votação foram registados quatro assassinatos.

Esta campanha eleitoral foi definida por vários especialistas como “a mais violenta” da história do país, e de acordo com o gabinete de estudos Etellekt, pelo menos 145 políticos ou ativistas envolvidos foram assassinados no México, incluindo 48 candidatos ou pré-candidatos.