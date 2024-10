Duas sondagens divulgadas sexta-feira pela estação televisiva CNN e pelo diário New York Times (NYT) sobre as preferências eleitorais dos votantes para as presidenciais de 05 de novembro apontam para um empate técnico entre Kamala Harris e Donald Trump.

O inquérito divulgado pela CNN foi feito pela SSRS entre 20 e 23 de outubro e mostra um apoio de 47% para os dois candidatos. A televisão recordou que, ao contrário das outras duas eleições em que Trump se candidatou, em 2016 e 2020, quando o rival em cada caso tinha vários pontos de vantagem nas sondagens, nesta ocasião a diferença é insignificante. Já a do jornal, realizada pelo Siena College, dá a Harris 49% de apoios contra 48% para Trump, a nível nacional. Nos sete Estados considerados decisivos, quatro são liderados por Harris e três por Trump, em ambos os casos por apenas um ponto de diferença, que é considerado insignificante quando se leva em linha de conta a margem de erro. Outros Estados têm tendências claras identificadas, mas dividem-se pelos dois candidatos: Harris tem vantagens de seis pontos percentuais ou mais no Minnesota, New Hampshire ou Virgínia e Trump em Texas, Florida e Ohio. Se estas sondagens se traduzirem em votos no colégio eleitoral, Harris pode contabilizar 276 votos, com a maioria a ser constituída por 270, face aos 262 de Trump.