A obra é da responsabilidade do artista Genny Di Virgilio, que mostra com ar orgulhoso uma estatueta de terracota representando o recém-eleito Papa Leão XIV.

"Trabalhei até às 6 da manhã", confidencia ao jornal La Repubblica. "Depois fui direto para a loja".

"Assim que vi o fumo branco fiquei comovido, imediatamente quis prestar homenagem ao Santo Padre. Então, trabalhei aa olhar para as fotos dele no tablet de um lado e com os vídeos na televisão e os noticiários do outro", conta.

Genny Di Virgilio diz que ficou emocionado com o primeiro discurso e mostra esperança no Papa. "Espero sinceramente, na esteira das suas palavras, que ele seja o Papa da paz. E ainda mencionou a Madona de Pompeia, uma honra para toda a região".

O cardeal norte-americano Francis Robert Prevost foi eleito na quinta-feira como Papa Leão XIV, durante o conclave para eleger o sucessor de Francisco, que morreu a 21 de abril, aos 88 anos.