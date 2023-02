Os ‘leões’ estão na melhor série da época sem derrotas no campeonato, com um empate e três vitórias consecutivas, e vão procurar atingir pela primeira vez os quatro triunfos seguidos na I Liga na receção ao campeão nacional, num jogo em que podem contar com o avançado Paulinho, graças à suspensão do castigo com a providência cautelar apresentada pelo clube.

Já o FC Porto, que bateu recentemente o Sporting na final da Taça da Liga (2-0), vem de quatro triunfos seguidos na I Liga e não perde no campeonato deste a 10.ª jornada, na receção ao Benfica, atual líder da prova, mas tem várias baixas devido a lesão, casos de Otávio, Evanilson ou Wendell.

O Sporting está em quatro lugar, com 38 pontos, a cinco do Sporting de Braga, sete do FC Porto e a 15 do Benfica, que tem mais um jogo, sabendo que a margem é curta na luta por um dos três lugares de acesso à ‘Champions’.

Os ‘dragões’, a oito pontos da frente, vão procurar colocar a diferença nos cinco, de modo a não deixar fugir os ‘encarnados’, correndo ainda o risco de perderem o segundo lugar, pois a vantagem para o Sporting de Braga é de apenas dois pontos.

O jogo está agendado para as 18:00, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e vai ser arbitrado por Artur Soares Dias, da associação do Porto.

Mais tarde, pelas 20:30, é a vez do Sporting de Braga entrar em campo, na visita ao terreno do Marítimo.

Os bracarenses, que vencerem o Famalicão na última ronda, sabem que em caso de vitória vão ganhar pontos em relação a pelo menos um dos rivais, mas pela frente vão ter uma equipa insular que está no 17.º lugar, com apenas 13 pontos, mas se vencerem podem deixar a zona de despromoção direta.

No outro jogo do dia, o Famalicão, que soma 21 pontos, vai receber o Gil Vicente, que tem 19 e é a primeira equipa fora dos lugares de perigo na tabela.

Programa da 20.ª jornada:

– Quinta-feira, 26 jan:

Paços de Ferreira — Benfica, 0-2.

– Sexta-feira, 10 fev:

Vizela — Desportivo de Chaves, 0-0

– Sábado, 11 fev:

Arouca — Santa Clara, 1-0

Vitória de Guimarães — Portimonense, 1-0

– Domingo, 12 fev:

Famalicão — Gil Vicente, 15:30.

Sporting — FC Porto, 18:00.

Marítimo — Sporting de Braga, 20:30.

– Segunda-feira, 13 fev:

Rio Ave — Estoril Praia, 19:00.

Boavista — Casa Pia, 21:15.