"O policiamento que foi montado e preparado para este evento mantém-se normal, não há registo de qualquer incidente até ao momento. Os sócios estão a entrar facilmente e também contribuíram para a tarefa da polícia, ao não trazerem grandes objetos que possam impedir a sua entrada. A afluência tem vindo a aumentar, mas não há transtorno nas linhas de revista", afirmou a subcomissário da PSP Ana Carvalho aos jornalistas.

Além de aconselhar os sócios a "não trazerem objetos que possam barrar a entrada e atrasar todo o processo de revista", Ana Carvalho revelou que a principal preocupação da PSP é a manutenção da "ordem pública".

"A preocupação da PSP continua a ser a tranquilidade e a ordem pública. Todo o policiamento foi montado de forma pensada para o risco associado. Não há qualquer incidente a registar até ao momento", referiu.

De resto, afigura-se como muito provável que este venha a ser uma das AG mais concorridas da história do clube, se não mesmo a mais concorrida, dado o número de sócios que se tem deslocado à Altice Arena, havendo duas longas filas de espera para aceder ao interior do recinto, quando já passaram mais de três horas do início da reunião magna.

Os sócios do Sporting reúnem-se hoje para a primeira Assembleia Geral (AG) de destituição da história do clube, na qual decidirão o futuro do presidente, Bruno de Carvalho, legitimado há quatro meses por larga maioria.