"A Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD confirma a realização de buscas aos seus escritórios por parte da Autoridade Tributária (AT), no âmbito do processo 12/21.01ICLSB. Confirmamos ainda que a Sporting SAD foi constituída arguida no âmbito do mesmo processo, que incide sobre diversos contratos e transferências de jogadores de futebol, ocorridos no período compreendido entre 2015 e 2017", lê-se no comunicado divulgado no sítio de internet do clube lisboeta.

De resto, a entidade sublinhou que "está convicta que o processo não terá impactos relevantes para a Sociedade, na medida em que a sua atividade, e em particular as transferências e contratos de jogadores, é auditada pelas entidades competentes, no estrito cumprimento da lei".

A SAD 'verde e branca' garantiu ainda que, "como tem sido prática do Conselho de Administração, a Sporting SAD continuará a colaborar com as autoridades competentes, prestando todos os esclarecimentos e juntando ao processo documentação diversa em sua posse, ao abrigo do princípio da colaboração e em prol da descoberta da verdade".