A Spotify está a aumentar os preços das assinaturas de cerca de 200 milhões de subscritores pela primeira vez em mais de uma década. O anúncio foi feito pela plataforma e já chegou a Portugal, onde uma assinatura mensal familiar passa a custar mais dois euros por mês.

"Vamos aumentar o preço do Premium Família para podermos continuar a investir nos nossos produtos e funcionalidades, a inová-los e a oferecer-te a melhor experiência", justifica a plataforma de streaming numa mensagem enviada aos subscritores a que o SAPO24 teve acesso.

"O preço do Premium Família vai mudar de 11,99€/mês para 13,99€/ mês", comunica sem qualquer aviso prévio.

Os preços vão subir já a partir de Setembro. A equipa Spotify esclarece ainda que "se não quiseres continuar a subscrever o Premium ao novo preço, podes sempre cancelar a subscrição na página da tua conta ou, em caso de dúvida, consultar o nosso site de apoio".

Os subscritores que estiverem a beneficiar de um período experimental só pagam "quando esse período terminar". No fim, diz a empresa, "damos-te um mês ao preço actual antes de aumentar para 13,99€/ mês".

A actualização não é igual para todos, depende do plano subscrito e também do país do subscritor. Nos Estados Unidos, por exemplo, a subscrição individual passa de 9,99 dólares para 10,99 dólares. O mesmo no Reino Unido, Canadá, Austrália e mais 49 países. Já um plano Premium Duo aumentará de 12,99 dólares para 14,99 dólares.

No caso do plano Família, a subida é de 15,99 para 16,99 dólares nos Estados Unidos, e o plano Estudante sobe de 4,99 para 5,99 dólares. Também plataformas como a Apple Music, Peacock, Netflix, Max ou Paramount + aumentaram recentemente os preços das assinaturas.

A Spotify tem 515 milhões de utilizadores activos em mais de 180 mercados, dos quais perto de 40% são assinantes.