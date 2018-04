Num comunicado divulgado na quinta-feira, o Conselho de Administração da SJM confirmou que Stanley Ho, de 96 anos, “vai aposentar-se das suas posições de presidente e diretor executivo e membro do Comité Executivo da Direção do grupo, com efeito a partir da reunião geral anual de 2018″, que se vai realizar a 12 de junho próximo.

O ainda presidente executivo da SJM vai ser nomeado presidente emérito do grupo, lê-se no comunicado.

A filha Daisy Ho, de 53 anos, vai assumir o cargo que ainda pertence ao pai. Já a mulher de Stanley Ho, Angela Leong, de 57 anos, e Timothy Fok vão ser nomeados vice-presidentes e diretores executivos.

De acordo com a agência Bloomberg, Angela Leong é a segunda maior acionista da SJM.

O mesmo comunicado indicou que o diretor-geral, Ambrose So, passa a desempenhar funções de vice-presidente e diretor executivo.

O conselho de administração agradeceu a Stanley Ho pela “liderança visionária”, que ajudou a empresa a alcançar “um crescimento significativo durante a década”.