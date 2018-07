Menos de uma semana após a abertura das candidaturas para o Startup Voucher deste ano, o IAPMEI recebeu mais de 200 pedidos de informação e 120 registos na plataforma, anunciou hoje a Agência para a Competitividade e Inovação.

Em comunicado, o IAPMEI recorda que o StartUp Voucher integra "as 19 medidas da StartUP Portugal - Estratégia Nacional para o Empreendedorismo, anunciadas na semana passada pelo ministro da Economia, numa sessão no LACKS, em Lisboa, que contou com a presença do primeiro-ministro".

A iniciativa pretende "dinamizar o desenvolvimento de projetos empresariais que se encontrem em fase de ideia, promovidos por jovens com idades entre os 18 e os 35 anos, através de diversos instrumentos de apoio disponibilizados ao longo de um período de até 12 meses para desenvolvimento do projeto, e consequente criação de empresa", acrescenta o IAPMEI, salientando que o concurso visa projetos que beneficiem as regiões Norte, Centro Alentejo e Lisboa.

"A Estratégia Nacional para o Empreendedorismo levada a cabo pelo Governo pretende derrubar barreiras à concretização de ideias e projetos, seja através do apoio financeiro, mentoria e acompanhamento, seja através da facilitação de residência ou espaço de incubação", afirma o presidente do IAPMEI, Nuno Mangas.

Além do StartUp Voucher, o IAPMEI dinamiza ainda o StartUp Visa, um programa de acolhimento de empreendedores estrangeiros que pretendam desenvolver um projeto de empreendedorismo e/ou inovação em Portugal e o Vale Incubação, uma medida que concede apoios a projetos através da contratação de serviços de incubação.

"É fundamental que as empresas ou os jovens possam ter à sua disposição instrumentos que estimulem o empreendedorismo e a inovação para que possam competir no mercado global", acrescenta Nuno Mangas, no comunicado.