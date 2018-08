No que se refere às contas, a STCP aponta que encerrou o ano de 2017 com o EBITDA recorrente negativo em 925 milhares de euros, realçando, no entanto, que este número reflete "uma melhoria de cerca de 1,7 milhões de euros (64%) face a 2016".

Num comunicado sobre a assembleia geral quer serviu para aprovar as contas individuais e consolidadas de 2017, a STCP garante que os resultados do ano passado "demonstram uma melhoria de resultados".

"O resultado operacional foi negativo em 10,8 milhões de euros, apresentando um desagravamento de 1,6 milhões de euros (13%). Também se verificou uma evolução favorável do resultado líquido negativo que passou para menos 14,9 milhões de euros, com um desagravamento de 11,9 milhões de euros (44%), face ao ano de 2016", lê-se na nota.

Some-se à informação transmitidas às redações pela STCP que na assembleia geral, o acionista Estado aprovou a proposta do Plano de Atividades e Orçamento para 2018, o que inclui, refere o resumo da sessão, autorizações para entrada de novos trabalhadores.

Assim, é indicado que há autorização para a contratação de 56 novos trabalhadores, com 48 a afetar à operação do modo autocarro (28 no ano de 2018 e 20 no ano de 2019), bem como autorização para proceder à substituição de até 63 trabalhadores que saem por motivo de reforma.

Também foi assegurada "autorização para a realização do investimento até ao limite de 25,8 milhões de euros, sendo que destes, 18,8 milhões referem-se a custos diretos associados à renovação da frota".

"Estas autorizações são vetores fundamentais para que a STCP possa verificar o cumprimento do plano de oferta definido e a melhoria do serviço prestado aos seus clientes", sublinha a empresa que opera em regime de exclusividade dentro dos limites do concelho do Porto, e no regime geral de concessão nos concelhos limítrofes, nomeadamente Matosinhos, Maia, Valongo, Gondomar e Vila Nova de Gaia.

A STCP também garante uma "tendência de evolução positiva no primeiro semestre de 2018", sendo que este período marca o início do contrato de gestão de serviço público e de delegação de competências entre o Estado, Área Metropolitana do Porto e Municípios nos quais a empresa opera.

Esta transportadora transportou, ao longo do primeiro semestre deste ano, cerca de 37 milhões de passageiros.

"[Mantém-se] o nível de procura do período homólogo do ano anterior e um acréscimo de 6,8% face a idêntico período de 2016. Para o carro elétrico mantém-se uma evolução ainda mais pronunciada, atingindo-se neste período os 350 mil passageiros (locais e turistas) correspondendo a um acréscimo de 14,2%. A receita de serviço de transporte aumentou 4,8% no 1º semestre de 2018, quando comparada com igual período de 2017", descreve a empresa.

Por fim, nota para o facto de ter sido celebrado hoje um memorando de entendimento relativamente às remunerações salariais com validade para os anos de 2018 e 2019.

O acordo junta o conselho de administração da STCP e as organizações representativas dos trabalhadores, bem como sindicatos e associações ligadas ao setor.

"Sublinhamos a importância deste ato que evidencia uma aproximação entre todas as organizações representativas dos trabalhadores e a empresa o que já não se verificava há cerca de duas décadas", termina o comunicado.