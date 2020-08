Bannon, juntamente com três outras pessoas (Brian Kolfage, Andrew Badolato e Timothy Shea), foi acusado de defraudar os doadores da campanha de crowdfunding "We Build The Wall" ["Nós Construímos o Muro"]. No total, a campanha permitiu arrecadar mais de 25 milhões de dólares, conta a BBC.

O ex-conselheiro de Trump terá recebido mais de um milhão de dólares, segundo o Departamento de Justiça dos EUA, que usou para uso próprio.

Segundo o The Guardian, Bannon e os três outros homens detidos "planearam um esquema para direcionar os pagamentos" através de uma organização sem fins lucrativos controlada por Bannon e uma empresa sob o controlo de Timothy Shea.

O inspetor responsável pelo caso referiu que os quatro criaram "faturas e contas falsas para lavar dinheiro das doações e encobrir os seus crimes, sem respeitar a lei ou a verdade".

A campanha "Nós construímos o muro" prometeu usar as doações para construir segmentos da barreira da fronteira, cuja construção foi uma promessa de Trump durante as eleições de 2016.