Afonso de Albuquerque, médico miliciano em Moçambique (1961-64), psiquiatra, pioneiro da primeira consulta de tratamento do stress pós-traumático de guerra, foi um dos convidados do encontro da Associação de Apoio aos ex-Combatentes Vítimas do Stress de Guerra (APOIAR) para falar da sua experiência e emocionou-se quando lembrou os soldados que morreram “inutilmente” na guerra do Ultramar (1961-1975).

Na sala, da Fundação Calouste Gulbenkian, uma plateia de cerca de 50 pessoas, entre técnicos, associados da APOIAR e antigos combatentes em Angola ou na Guiné-Bissau, ouviram-se lágrimas e palmas às palavras do psiquiatra que era contra a guerra e por isso foi preso num quartel de Moçambique, em 1961, por uma denúncia de um agente da PIDE, a polícia política da ditadura.

Número exatos não existem, embora estimativas de Afonso de Albuquerque apontassem, em 2003, para 140 mil o número de pessoas a sofrer do trauma que, como disse, “não tem cura” - podem mitigar-se os seus efeitos - e que é “uma espécie de bomba ao retardador no cérebro da pessoa” e pode “explodir” meses ou até anos depois.

Na APOIAR e em mais quatro associações, há cerca de 500 pessoas que têm apoio médico especializado – 350 ex-militares e 150 familiares, mulheres ou filhos, que também sofrem os efeitos do stress pós-traumático de guerra.