O Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul acusou hoje os militares norte-coreanos de lançarem entre 90 e 200 projéteis de artilharia no Mar Amarelo e outros 90 nas águas do Mar do Japão.

Segundo as autoridades sul-coreanas, os projéteis caíram nas 'zonas tampão', a leste e a oeste da Linha da Fronteira Norte, nome pelo qual é conhecida a fronteira marítima entre os dois países. O Estado-Maior Conjunto reconheceu que nenhum dos projéteis caiu em território marítimo sul-coreano, embora tenha avisado repetidamente Pyongyang de que estava a violar o Acordo Militar Abrangente, pedindo o fim das provocações. Em comunicado, o Estado-Maior Conjunto sublinhou que estas provocações da Coreia do Norte prejudicam a paz e a estabilidade na região. Os lançamentos ocorreram menos de um dia depois de 10 aviões militares norte-coreanos terem sobrevoado a fronteira entre os dois países e de Pyongyang ter disparado um míssil balístico de curto alcance.