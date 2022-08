O suposto agressor do escritor Salman Rushdie declarou-se inocente nesta quinta-feira das acusações de tentativa de assassinato e agressão, numa audiência no estado de Nova Iorque.

Através do seu advogado, Hadi Matar, de 24 anos, reiterou a sua declaração de inocência das acusações que enfrenta por supostamente invadir o palco num evento literário na semana passada e esfaquear o romancista britânico várias vezes no pescoço e no abdómen.

O juiz ordenou, contudo, que este permaneça detido sem fiança.