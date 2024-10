A CP – Comboio de Portugal chegou a acordo com o Sindicato Ferroviário da Revisão Comercial Itinerante (SFRCI) após “um período negocial que permitiu chegar a um consenso”, divulgou hoje, em comunicado enviado à agência Lusa, o ministério tutelado por Miguel Pinto Luz.

“Em resultado destas negociações, o referido sindicato comprometeu-se a suspender, com efeitos imediatos, a greve que teria forte impacto na circulação de comboios e na vida dos cidadãos”, pode ler-se.

Miguel Pinto Luz congratulou-se com o entendimento que permite terminar com a greve e ainda “com o benefício alcançado para os utilizadores da CP e para a paz social da empresa”, de acordo com a nota do Ministério das Infraestruturas e Habitação.

Num outro comunicado, enviado hoje à Lusa, a CP confirmou o acordo e agradeceu a "postura de diálogo e entendimento demonstrado ao longo das negociações" pelo SFRCI.

"A cooperação foi fundamental para alcançar este consenso, que promove o bem-estar dos trabalhadores e a eficiência da empresa", referiu a empresa.

A CP reafirmou o compromisso em "continuar a trabalhar em conjunto (...) para assegurar um ambiente de trabalho justo e motivador, sem pôr em causa a sustentabilidade da empresa e o serviço prestado aos nossos passageiros".

Os revisores e trabalhadores das bilheteiras da CP tinham dado início na quinta-feira passada a uma greve, com a transportadora a antecipar perturbações na operação, sobretudo em 31 de outubro, dia em que decorreria uma paralisação total.

Segundo o SFRCI, que representa os trabalhadores das bilheteiras e revisores da CP, a greve era motivada pelo "incumprimento do acordo" assinado em julho do ano passado com a operadora.

O sindicato tinha referido que o acordo prevê passar um "prémio de subsídio de transporte e disponibilidade para o salário base", algo que traria vantagens aos trabalhadores.

Defendia também um maior equilíbrio face às remunerações dos maquinistas.