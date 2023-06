Criada há dois anos por Tim Vieira, nascido na África do Sul, mas filho de pais portugueses, a academia conta com mais de quatro dezenas de ‘hubs’ em Portugal, abrangendo 700 alunos, entre os 12 e os 18 anos, com base num programa curricular aprovado por Cambridge.

“Têm sido dois anos muito positivos, em que o nosso modelo tem sido muito procurado, uma vez que temos uma maneira mais individual e personalizada de dar aulas”, argumentou o criador da BGA, salientando que as necessidades individuais dos alunos são colocadas acima de tudo.

Em declarações aos jornalistas, o empresário Tim Vieira salientou que os estudantes são preparados para um mundo em acelerada mudança, de acordo com os seus horários e estilos de aprendizagem.

“O acompanhamento dos alunos é feito de acordo com as suas aptidões, descobrindo as suas paixões na arte, na cultura, no desporto ou noutras áreas, de forma a projetar um caminho para a felicidade”, referiu.

A BGA propõe-se a descobrir as paixões e vocações dos alunos para os “problemas de um mundo cada vez mais complexo e em constante mudança”.

O seu modelo assenta num conteúdo com disciplinas tradicionais e modernas, nas aptidões de cada aluno e nas atividades em equipa para desenvolver habilidades comportamentais e sociais, combinando espaços comunitários físicos com uma plataforma digital.

O modelo da BGA ainda permite o acesso às universidades portuguesas, mas possibilita o prosseguimento dos estudos para o ensino superior no estrangeiro.

Atualmente, cerca de metade dos 700 alunos em Portugal pertencem a famílias de comunidades estrangeiras, num total de 24 nacionalidades diferentes. Além de Portugal, a BGA está presente nos Estados Unidos da América, Espanha, Moçambique, África do Sul, Quénia e Namíbia.

Este mês arrancou uma escola para adultos, com quatro licenciaturas nas áreas da Gestão, Informática, Educação e Gestão Desportiva. No futuro, Tim Vieira pretende entrar nas escolas públicas para proporcionar "um ensino diferente".

O ‘hub’ de Tábua, que passa a funcionar desde hoje com 12 alunos, tem capacidade para 30.