"Eu ouvi declarações do Presidente da República a afirmar claramente que não tem a ver com qualquer situação menos clara. É a palavra do Presidente. Não tenho nenhuma razão para suspeitar", disse Jerónimo de Sousa, à margem de uma visita à estufa de exploração de um pequeno produtor de cogumelos shiitake, no lugar de Barreiro, Ermelo, Arcos de Valdevez, Viana do Castelo.

Terça-feira, em Nova Iorque, Rebelo de Sousa reiterou nunca ter sido informado, por qualquer meio, sobre o processo de achamento das armas roubadas e sublinhou que "é bom que fique claro" que "não é criminoso".

"Foi o próprio Marcelo Rebelo de Sousa que, recentemente, afirmava que era preciso fazer as averiguações e o apuramento dos factos todos. Faça-se esse apuramento dos factos e, com certeza, encontraremos a resposta, mas, por enquanto, vale a palavra do Presidente e vale essa necessidade de apuramento dos factos", continuou o secretário-geral do PCP.

A TVI noticiou que o major da PJ Militar Vasco Brazão se referiu, numa escuta telefónica, ao Chefe do Estado, como o "papagaio-mor do reino", que, segundo ele, sabia de tudo.

Jerónimo de Sousa confidenciou que o Presidente da República, nas diversas reuniões formais com os partidos políticos, "claramente se manifestou pela necessidade do apuramento da verdade, considerando a gravidade do acontecimento".

Para o chefe do maior partido da Coligação Democrática Unitária (CDU), que junta comunistas e "Os Verdes", para já, "é precipitado fazer juízos de valor numa questão tão sensível".