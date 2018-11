“Não, as Forças Armadas não têm problemas de inventário”, disse João Gomes Cravinho, em resposta a uma pergunta do deputado do PSD, Pedro Roque, no debate na especialidade do orçamento do setor da Defesa para 2019, na Assembleia da República, em Lisboa.

O ministro admitiu que “há efetivamente algumas informações contraditórias” relativamente a divergências quanto ao material furtado dos paióis de Tancos e aquele que foi recuperado, mas frisou que, no momento, existem “limitações na elucidação total” por haver um processo judicial em curso.

Sobre a questão do inventário, João Gomes Cravinho disse ainda que obteve “todas as garantias que precisava” em conversa com o chefe do Estado-Maior do Exército (CEME), Nunes da Fonseca.

Instado a comentar o facto de os serviços de informações do Estado terem admitido que souberam do furto, revelado em 29 de junho do ano passado, pela comunicação social, o governante adiantou que “em breve” se reunirá com a responsável do Sistema de Segurança Interna, Helena Fazenda, e com a diretora do Sistema de Informações da República, Graça Mira Gomes.