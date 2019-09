"Alguém tem de estar ‘emporcalhado' porque uma coisa dessas não se passa de modo impune. Usei o termo e repito-o: Estão todos ‘emporcalhados' porque não é possível uma coisa destas passar-se à descarada e ninguém saber", disse.

José Pinto-Coelho falava na Covilhã, distrito de Castelo Branco, onde hoje levou a cabo uma ação de campanha.

Em declarações à agência Lusa, já no final da ação, apontou o dedo aos "escândalos" que se sucedem no país e em particular à situação de Tancos, que qualificou como "gravíssima" e um "grande crime".

José Pinto-Coelho comparou este caso ao do processo Casa Pia, em que "todos sabiam" o que se passavam mas ficaram caladinhos".

Questionado sobre quem são o "todos" a que se refere no processo de Tancos, explicou que estava a referir-se ao "governantes do PS" e em particular ao primeiro-ministro, António Costa, e ao ex-ministro da Administração Interna, Azeredo Lopes.