"Fico muito lisonjeado com o comentário. Não conheço o Dr. António costa, nunca o vi nem falei com ele por qualquer meio pessoal ou outro", afirmou Luís Rodrigues que está hoje a ser ouvido na Comissão de Economia, Obras Públicas e Habitação sobre a situação da companhia, nomeadamente, sobre os prejuízos registados no quarto trimestre de 2023 e no primeiro trimestre de 2024.