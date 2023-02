"A TAP Air Portugal e a Fundação Jornada Mundial da Juventude (JMJ) Lisboa 2023 assinaram hoje um acordo de parceria que torna a Companhia 'Parceiro de Transporte Aéreo' oficial do evento, tendo em vista facilitar a participação de peregrinos no maior encontro internacional de jovens com o Papa Francisco", pode ler-se no comunicado hoje divulgado.

Assim, "com esta colaboração, a TAP Air Portugal irá atribuir aos peregrinos condições de viagem vantajosas nos voos operados pela companhia que aterrem ou descolem dos aeroportos de Lisboa e Porto até 10 dias antes ou depois do início da JMJ Lisboa 2023".

D. Américo Aguiar, presidente da Fundação JMJ Lisboa 2023, refere que "a parceria com a TAP Air Portugal é importante para mobilizar e facilitar a participação de jovens de outros continentes para a JMJ Lisboa 2023, permitindo-lhes que se possam deslocar até ao nosso país para testemunharem e viverem este grande encontro internacional".

Por sua vez, Christine Ourmières-Widener, CEO da TAP, frisa que "desde a sua fundação, há praticamente 78 anos, a TAP está associada aos maiores acontecimentos da história de Portugal".

"Estamos certos de que a JMJ Lisboa 2023 ficará, seguramente, inscrita nessa história, pelo que é incontornável que a TAP seja parceira deste evento com repercussão global", rematou.

A Jornada Mundial da Juventude (JMJ), um encontro dos jovens de todo o mundo com o Papa, foi instituída por São João Paulo II, em 1985, e, desde então, tem sido um momento de encontro e partilha para milhões de pessoas por todo o mundo.

A primeira edição aconteceu em 1986, em Roma, e desde então a JMJ já passou pelas seguintes cidades: Buenos Aires (1987), Santiago de Compostela (1989), Czestochowa (1991), Denver (1993), Manila (1995), Paris (1997), Roma (2000), Toronto (2002), Colónia (2005), Sidney (2008), Madrid (2011), Rio de Janeiro (2013), Cracóvia (2016) e Panamá (2019).

No dia 27 de janeiro de 2019, na conclusão da Jornada Mundial da Juventude na cidade do Panamá, foi anunciado que a escolha do Papa Francisco para seguinte edição da Jornada Mundial a Juventude seria Lisboa.

A JMJ Lisboa 2023 vai decorrer entre os dias 1 e 6 e agosto de 2023.