Luís Montenegro respondeu muito brevemente a perguntas da comunicação social no final uma sessão sobre inovação e digitalização em Portugal, no Museu das Comunicações, em Lisboa, quando questionado sobre as tarifas que hoje entraram em vigor.

“Estamos preocupados, estamos a acompanhar, estamos em diálogo permanente com a Comissão Europeia e estamos também a tratar da nossa parte mais individualmente considerada. Amanhã teremos um Conselho de Ministros que será dedicado a esse tema e falaremos”, afirmou.

Questionado se Portugal não deveria já ter dado uma resposta, voltou a remeter para quinta-feira.

Fonte do gabinete do primeiro-ministro já tinha adiantado que o Conselho de Ministros de quinta-feira iria discutir o tema das tarifas aduaneiras aplicadas pelo presidente dos Estados Unidos da América e debater eventuais respostas, depois das reuniões do Ministério da Economia entre terça-feira e hoje com associações empresariais.