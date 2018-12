"Queremos promover a língua portuguesa no Canadá e nada melhor do que o teatro", disse hoje à agência Lusa Paulo Delgado, de 48 anos, o encenador do grupo.

No Canadá há oito anos, proveniente de Tomar (distrito de Santarém), o responsável pela Alma Lusa sublinhou que a criação de um grupo de teatro "com carácter regular era uma lacuna" existente na comunidade portuguesa de Winnipeg.

A peça de Manuel Frederico Pressler foi encenada sala de espetáculos da Associação Portuguesa de Manitoba, em Winnipeg.

Na primeira sessão, participaram cerca de 300 espetadores, que teve legendas em inglês, destinadas para o público canadiano.