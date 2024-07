Esta imagem artística mostra um buraco negro compacto com 11 massas solares e a estrela de 5 massas solares que o orbita. Os dois objetos situam-se no NGC 1850, um enxame com milhares de estrelas situado a cerca de 160 000 anos-luz de distância na Grande Nuvem de Magalhães, uma galáxia vizinha da Via Láctea. A distorção na forma da estrela deve-se à enorme força gravitacional exercida pelo buraco negro. A força gravitacional do buraco negro não só distorce a forma da estrela mas também influencia a sua órbita. Ao observar estes efeitos orbitais subtis, uma equipa de astrónomos conseguiu determinar a presença do buraco negro, o primeiro buraco negro pequeno a ser descoberto deste modo fora da nossa Galáxia. Para obter este resultado, a equipa utilizou o instrumento MUSE (Multi Unit Spectroscopic Explorer) montado no Very Large Telescope do ESO no Chile. Créditos: ESO/M. Kornmesser

